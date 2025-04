Serie A, la classifica: il Como vince e si avvicina al Torino

Con la vittoria della Roma sul Verona si sono conclusi i match del sabato, valevoli per la 33ª giornata di Serie A. Sempre nella giornata di oggi si sono sfidate Lecce e Como, gara terminata con la vittoria dei lariani per 3-0, che ottengono tre punti e si avvicinano sempre di più al Torino. La squadra di Fabregas ora dista un solo punto dai granata. La squadra di Vanoli è ferma a quota 40 in attesa del match contro l'Udinese. Oltre a questi due match, nel pomeriggio è andata in scena anche Monza-Napoli, partita terminata con la vittoria dei partenopei per 1-0. A seguire la classifica aggiornata.