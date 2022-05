Serie A, la classifica: il Genoa batte la Juve e si rilancia nella corsa salvezza

L'Inter supera l'Empoli e resta viva nella lotta Scudetto

Questa 36esima giornata di Serie A si è aperta con il botto con gli anticipi del venerdì, che tengono viva fino all'ultimo sia la corsa per lo Scudetto che quella per la salvezza. Ad aprire il turno di campionato è stata l'Inter, che dopo essere andata sotto di due reti in casa contro l'Empoli, ha ribaltato il match, chiudendo la partita sul risultato di 4-2 e conquistando così 3 punti che gli regalano il primo posto momentaneo in classifica a +1 sul Milan. In serata invece, il Genoa ha superato 2-1 la Juventus, grazie al rigore decisivo al 96' di Criscito. Con questa vittoria, il Grifone sale a quota 28 in classifica, raggiungendo il Cagliari e scrivendo un altro incredibile capitolo di questa pazza lotta per non retrocedere.