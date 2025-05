Serie A, la classifica: il Genoa chiude il campionato molto vicino al Torino

Esce sconfitto il Bologna dall'ultima gara casalinga. Al Dall'Ara, infatti, ad avere la meglio è stato il Genoa. Il Grifone è riuscito a portarsi sul risultato di 0-3 prima con il missile da fuori area di Vitinha e successivamente con la doppietta del classe 2006 Venturino, alla prima da titolare in Serie A. A nulla è servito lo splendido gol di Orsolini, che ha terminato la sfida sul risultato di 1-3. Poco cambia il classifica, dunque, con il Bologna che termina il proprio campionato nono ma già qualificato in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. Vittoria che rimane indifferente anche al Genoa ma che permette ai rossoblù di regalare un'ultima gioia al proprio pubblico e terminare il campionato tredicesimi, a poca distanza da Torino e Udinese, attese nella giornata di domani nelle sfide rispettivamente contro Roma e Fiorentina. Partita di poco conto ai fini della classifica anche quella delle 20:45, tra Milan e Monza. I rossoneri hanno vissuto una giornata particolare, con il corteo di protesta organizzato dai tifosi nel pomeriggio. Tuttavia, i ragazzi di Conceicao sono riusciti a battere il Monza nell'uscita casalinga con il risultato di 2-0: al gol di testa di Gabbia ha risposto l'ottima punizione di Joao Felix. I rossoneri chiudono dunque il proprio campionato a quota 63 punti, in settima posizione, in attesa che la Fiorentina (momentaneamente a 62 punti) giochi in casa dell'Udinese. Il Monza termina il proprio campionato di Serie A in ultima posizione, a soli 18 punti. L'anno prossimo giocherà in Serie B.