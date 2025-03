Serie A, la classifica: il Genoa perde e il Toro rimane a +3

Si conclude il primo giorno di Serie A al rientro dalla pausa nazionali. Ad aprire la trentesima giornata sono stati i due match delle ore 15:00. Un punto per Como ed Empoli, che pareggiano 1-1 in Lombardia , vince invece il Bologna per 1-0 sul campo del Venezia. Alle ore 18:00 è stato il turno di Tudor all'esordio sulla panchina della Juve e i bianconeri hanno vinto di misura sul Genoa. A chiudere questo sabato di Serie A è stata la Roma con la vittoria per 1-0 sul campo del Lecce.