Quinta sconfitta consecutiva per l'Udinese. Tonfo della squadra di Runjaic tra le mura amiche con i friulani che perdono 0-3 contro il Lecce e restano in zona retrocessione a 4 punti. La gara si mette subito in salita all'11', con Kialonda Gaspar a segnare l'1-0 di marca salentina su un calcio d'angolo battuto da Antonino Gallo. Al 33' arriva il raddoppio di Konan Ndri dopo una sponda di testa di Tiago Gabriel e lo stesso Gaspar. Il Lecce chiude la pratica all'86' con Jamil Siebert che piazza il pallone all'incrocio dei pali dopo una ripartenza salentina. In questo modo gli ospiti salgono a 9 punti e si allontanano dalla zona calda.