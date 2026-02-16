Serie A, la classifica: il Lecce vince a Cagliari, soglia salvezza abbassata

Il Lecce giocava con una grande pressione stasera contro il Cagliari. I salentini infatti dovevano dare una risposta forte alla vittoria della Fiorentina contro il Como di sabato pomeriggio per rilanciarsi ancora nella corsa salvezza. Quella risposta è arrivata in uno scontro salvezza fuori casa. Le reti nel secondo tempo di Gandelman e Ramadani hanno archiviato la pratica per i giallorossi. Per la squadra di Di Francesco sono tre punti che permettono il sorpasso in classifica sulla Fiorentina, che torna nuovamente in zona retrocessione. Ora il Torino è seriamente costretto a guardarsi dietro. La distanza dai toscani resta di sei punti, ma con la vittoria di stasera il Lecce si avvicina a -3.