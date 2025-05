Serie A, la classifica: il Milan batte il Bologna e vola a 60 punti

Si è aperta ufficialmente la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Ad aprire i giochi è stato il match di San Siro fra il Milan di Paulo Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano, che si affronteranno nuovamente mercoledì prossimo in occasione della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. La partita è terminata con il punteggio di 3 a 1 in favore dei rossoneri che sono riusciti portarsi a casa tre punti grazie alla doppietta di Gimenez e al gol di Pulisic. Al Bologna non è bastato il gol di Orsolini che ha solo illuso il popolo rossoblù. Con la vittoria di stasera il Milan sale all'ottavo posto a 60 punti, in attesa degli incontri di domani.