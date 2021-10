Serie A, la classifica: il Milan solo nel finale strappa 3 punti al Bologna in 9

L'Empoli vince contro la Salernitana e supera di nuovo il Torino in classifica, il Sassuolo lo aggancia a quota 11 punti

MILAN - Quella che più interessa i granata è Bologna-Milan, vinta dai rossoneri - prossimi avversari in campionato della squadra di Juric - per 4-2. Un successo sudato, con la squadra di Pioli che si porta sul 2-0 a fine primo tempo grazie alle reti Leao e Calabria, ma non riesce a tenere il risultato nella ripresa e rimette in gioco il Bologna con l'autogol di Ibrahimovic, a cui segue di 3' minuti la rete di Barrow. I rossoblù finiscono il match addirittura in 9 per le espulsioni di Soumaoro e Soriano, e solo all'84' cadono per mano di Bennacer prima e Ibrahimovic dopo.