Serie A, la classifica: il Monza cade al 94′ e resta vicino al Toro

Si apre con Monza-Juventus la quattordicesima giornata di Serie A. I bianconeri passano in vantaggio al 12' subito dopo un errore dal dischetto di Dusan Vlahovic e tengono il risultato fino al gol nei minuti di recupero di Carboni, ma al Monza non basta, la Juve riparte immediatamente e Gatti infila Di Gregorio con un gol che vale 3 punti al 94'. Per il Torino questa è una buona notizia in termini di classifica, con questa sconfitta il Monza rimane a 18 punti, 2 in più del Torino e non sale verso la zona Europa. La Juventus si porta invece momentaneamente al primo posto, con un punto di vantaggio sull'Inter che in questa giornata sfiderà il Napoli.