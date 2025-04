Serie A, la classifica: il Monza perde a Venezia, l’Inter vince con il Cagliari

Si è conclusa poco fa l'ultima partita del sabato. Nella giornata di oggi sono andati in scena 3 match: nel pomeriggio Venezia-Monza, terminata con la vittoria dei lagunari per 1-0. Successivamente Inter e Cagliari si sono sfidati a San Siro, partita terminata con la vittoria per 3-1 dei nerazzurri. Infine in serata si sono affrontate Juventus e Lecce, sfida terminata con la vittoria per 2-1 dei bianconeri. A seguire la classifica aggiornata e i risultati.