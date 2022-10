Serie A, la classifica: il Napoli si conferma primo, il Toro può puntare al 9^ posto

Oggi, sabato 29 ottobre, sono state 3 le partite che hanno dato il via alla 12^ giornata di questa Serie A 2022/2023: alle 15:00, il Napoli ha accolto allo Stadio Diego Armando Maradona il Sassuolo, vincendo per 4-0 e confermando il suo primo posto in classifica. Il Sassuolo, d'altro canto, resta fermo al 9^ posto, con i granata che adesso avranno la possibilità di superarli dopo la gara contro il Milan - calcio d'inizio domani, 30 ottobre, alle 20:45. Alle 18:00, la Juventus è stata ospite del Lecce, con i bianconeri che hanno vinto per 1-0 conquistando così 3 punti, mentre alle 20:45, a San Siro si è giocata Inter-Sampdoria, con i nerazzurri che hanno conquistato la vittoria con un 3-0.