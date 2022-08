Serie A, la classifica: il Napoli si ferma a Firenze, Toro in testa con altre 5

Si è conclusa anche questa terza giornata di Serie A. Nel tardo pomeriggio - alle ore 18.30 - l'Atalanta di Gasperini si è imposta per 1-0 al Bentegodi contro il Verona (decisiva la rete di Koopmeiners), mentre la Salernitana dell'ex granata Davide Nicola ha sconfitto per 4-0 la Sampdoria di un altro ex tecnico granata Marco Giampaolo: i gol di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim hanno permesso alla squadra campana di portare a casa tre punti importanti. In serata - alle ore 20.45 - il Napoli ha pareggiato 0-0 con la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi portandosi a sette punti e raggiungendo così il gruppo in testa alla classifica formato da Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. Finisce in pareggio anche la gara tra Lecce ed Empoli: ala rete di Parisi ha risposto Strefezza. Con questo pareggio il Lecce guadagna il primo punto di questo campionato.