Serie A, la classifica: il Parma aggancia il Torino

Si chiude il primo impegno di questi lunedì di festa. Pisa e Parma scendevano in campo in una gara che voleva dire tanto in ottica salvezza. Le due squadre infatti era distanziate di pochi punti, i tre punti valevano tantissimo sia da una parte che dall'altra. Punti che sono andati alla squadra parmense, che fa suo l'incrocio salvezza. Il rigore di Benedyczak punisce i pisani, sempre al terzultimo posto in classifica. Per i ducali invece è un balzo in classifica. La truppa di Cuesta aggancia il Torino al quattordicesimo posto.