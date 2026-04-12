Domenica 12 aprile di grande serenità per i tifosi del Toro che, dopo la seconda vittoria consecutiva, rimediata ai danni del Verona, sconfitto 2-1 in quel dell'Olimpico Grande Torino, guardano senza troppe preoccupazioni alle gare delle altre squadre di Serie A. Ad aprire la domenica della 32° giornata è il Genoa, che sul campo del Ferraris dà battagli al Sassuolo. Al termine di una gara concitata, arricchita da due espulsioni (Ellertsson per i padroni di casa, Berardi per gli ospiti), la formazione di De Rossi riesce ad avere la meglio su quella di Grosso grazie alla rete di Ekuban che chiude i conti dopo la risposta di Koné alla marcatura di Malinovskyi. 2-1 e Genoa a 36 punti (-3 dal Toro ma +9 sulla zona retrocessione). Sassuolo, invece, fermo all'undicesimo posto a 42 punti (+3 sui granata).

Serie A: Strefezza sblocca e regala un punto al Parma

Alle 15:00 è il turno della gara al Tardini di Parma: i Crociati di Cuesta attendono il Napoli di Conte. Il match comincia subito in salita per la seconda forza del campionato, che si trova sotto già dal 1' per la rete di Gabriel Strefezza. Il match prosegue con un netto dominio da parte degli ospiti, che nonostante i 20 tiri realizzati, faticano a concretizzare. Il pareggio arriva al 60' con la firma di McTominay ma il match ha poco altro da regalare e termina sull'1-1. Punto prezioso per i gialloblù che raggiungono il Genoa al tredicesimo posto a quota 36 punti. Una sola lunghezza per i partenopei che, pur rischiando di perdere altri due punti sulla vetta (l'Inter è atteso questa sera sul campo del Como), ne guadagnano uno sul Milan: ora Napoli a quota 66 punti, +3 sui rossoneri.