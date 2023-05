Serie A, la classifica: il Sassuolo non va oltre il pari in casa della Sampdoria

Stadio Ferraris gremito: tanta gente che chiede rispetto per la Sampdoria che rischia di scendere ben oltre la Serie B, viste le ultime vicende economico-giudiziarie che hanno coinvolto il club. I blucerchiati vanno in vantaggio grazie a Gabbiadini, ma sono ripresi e superati dalle reti Berardi ed Henrique. Nel secondo tempo un'autorete di Erlic fissa il risultato sul definitivo 2-2. La Genova blucerchiata dice arrivederci alla massima categoria in un'enorme dimostrazione di affetto e di orgoglio per i propri colori. Il Sassuolo sale, invece, a quota 45: cinque lunghezze in meno del Toro, che a questo punto diventa matematicamente irraggiungibile per i neroverdi.