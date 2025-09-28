Serie A, la classifica: il Sassuolo supera il Torino, male Udinese e Fiorentina

In archivio le prime sfide di questa domenica 28 settembre con in programma la quinta giornata di Serie A. Lunch Match per il Sassuolo, che ha fatto faville in quel del Mapei Stadium sconfiggendo l'Udinese per 3-1, volando a 6 punti (2 lunghezze sopra il Torino) con i bianconeri fermi a quota 7. Alle 15:00 è stata doppia sfida, tra derby toscano e Roma-Verona. Tra Pisa e Fiorentina si è raccontata una gara senza grandi emozioni e soprattutto priva di gol, che ha regalato un punto a ciascuna formazione: male il Pisa a quota 2 punti, male la Fiorentina ancora a quota 3. Nella Capitale, invece, Gasperini ha sorpreso con la titolarità di Dovbyk, ma l'ucraino ha ripagato: al 7' è sua la rete che ha sbloccato la partita, completa poi da Soulé con il raddoppio. Roma che vola quindi al primo posto a quota 12 punti insieme al Napoli, che è però atteso sul campo del Milan questa sera. L'Hellas Verona, invece, rimane fermo a quota 3 punti, con Fiorentina e Lazio, con i biancocelesti che però giocheranno domani contro il Genoa.