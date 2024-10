Serie A, la classifica: il Torino aggancia il Milan al quinto posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito ai due anticipi del venerdì per la nona giornata

Il Torino ottiene tre punti in casa dopo due mesi esatti e torna a festeggiare in seguito alle ultime tre deludenti gare in Serie A. Grazie a questo successo per 1-0 contro il Como, i granata salgono in classifica a quota 14 punti agganciando momentaneamente il Milan in quinta posizione. Il Como invece resta fermo a quota 9 lunghezze.