Serie A, la classifica: il Torino pareggia con il Verona e si porta a 22 punti

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite disputate per il 16° turno

Il Torino ottiene solo un punto contro il Verona ultimo in classifica e si porta a quota 22 punti. Nel pomeriggio e in serata i granata potrebbero essere agganciati da Bologna e Fiorentina che si trovano a quota 19 e giocano rispettivamente contro Roma e Monza. Il Verona invece ferma la striscia di dieci sconfitte consecutive e porta a casa un punto che non impedisce però ai gialloblù di lasciare l'ultimo posto in classifica. Ora gli scaligeri si trovano a quota 6 dopo 16 turni.