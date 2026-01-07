È una giornata di Serie A che sta vedendo diversi colpi di scena. Le gare delle 18 infatti hanno regalato dei risultati a sorpresa, che ribaltano il tavolo.
tor campionato Serie A, la classifica: il Torino può agganciare il Bologna
CAMPIONATO
Serie A, la classifica: il Torino può agganciare il Bologna
Come cambia la classifica
Il Napoli inciampa contro il Verona al Maradona. Gli scaligeri vincevano per 2-0, poi la truppa di Conte ha pareggiato il conto senza trovare però il sorpasso. L'Inter e il Milan possono approfittare. Atalanta corsara al Dall'Ara di Bologna. La doppietta di Kristovic annichilisce i rossoblù. Assist importante per il Torino: in caso di vittoria contro l'Udinese sarà aggancio al treno Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA