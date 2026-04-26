Dopo gli anticipi di ieri, continua la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Nel match delle 12.30 arriva un pareggio a reti bianche fra Fiorentina e Sassuolo. I viola salgono a nove lunghezze dalla zona retrocessione (37 punti) mentre la squadra di Grosso si conferma al decimo posto a 46 punti. Nella sfida delle 15.00 il Como si impone 2-0 a Marassi contro il Genoa. La squadra di Fabregas raggiunge la Roma 61 punti e a -2 dalla Juventus. Rossoblù che rimangono a 11 punti dal diciottesimo posto. La sfida delle 18.00 fra Torino e Inter termina 2-2 dove arriva il secondo pareggio consecutivo per il Toro. La squadra di D'Aversa va sotto di due gol contro i nerazzurri nella sfida casalinga allo stadio Olimpico Grande Torino. Ma nella ripresa prima Simeone e poi Vlasic su rigore ribaltano tutto e regalano un punto importante per la classifica. Dopo questo pareggio, infatti, i granata consolidano il tredicesimo posto allungando a +13 dalla zona retrocessione a 41 punti e ottenendo la salvezza matematica. I nerazzurri, nonostante il pareggio, vedono sempre più vicino il traguardo scudetto distante tre punti.