Serie A, la classifica: il Torino resta decimo con 40 punti assieme all’Udinese

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le gare della domenica in cui si gioca la 32^ giornata

Il Torino non ottiene nessun punto nella trasferta di Como e incappa nella sua seconda sconfitta di questo 2025. I granata restano così fermi a 40 punti che valgono il decimo posto assieme all'Udinese (prossima avversaria nella gara in programma il giorno di Pasquetta) mentre i lariani con questo successo salgono a 36 punti che valgono il 13° posto.

La domenica di Serie A si era aperta con la vittoria dell'Atalanta per 2-0 nello scontro diretto per la Champions League contro il Bologna. I nerazzurri salgono a 61 punti mentre i rossoblù rimangono a 57. Arrivano poi due pareggi a reti bianche nei match delle 15: finiscono 0-0 sia Fiorentina-Parma che Verona-Genoa. In serata è arrivato un pareggio anche nel derby della capitale tra Lazio e Torino: 1-1 è il punteggio finale, i biancocelesti salgono così a 56 punti mentre i giallorossi si portano a quota 54 e restano ancora in corsa per il quarto posto occupato dalla Juventus che ha 59 lunghezze. Chiuderà il turno il posticipo del lunedì che andrà in scena domani sera con la sfida tra Napoli ed Empoli.