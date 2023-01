Serie A, la classifica: il Toro ottiene il pari che nega il sorpasso all’Empoli

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito agli anticipi del sabato in cui si disputa la 20^ giornata

Il Torino ottiene un solo punto nel match giocato in casa dell'Empoli, 2-2 il risultato finale. Con questo pareggio i granata salgono a quota 27 punti in classifica, una lunghezza in meno dell'Udinese che occupa attualmente la settima posizione. L'Empoli invece rimane un punto dietro al Toro portandosi a quota 26, una prospettiva che potrebbe deludere i toscani che vincendo avrebbero potuto sorpassare i granata. Lunedì sera l'Udinese ospiterà il Verona con l'obiettivo di allontanare il Toro e consolidare il proprio piazzamento. Domani invece giocherà anche la Juventus che affronta il Monza, anche in caso di tre punti i bianconeri non potrebbero agganciare i granata in classifica essendo ora a -4.