Serie A, la classifica: il Torino vince e recupera due punti sulla Fiorentina

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite giocate nel 33° turno, che è infrasettimanale

Il Torino ottiene tre punti contro la Sampdoria grazie allo 0-2 maturato al Ferraris. Un successo che fa salire la squadra di Juric a quota 45 punti e che vale momentaneamente il decimo posto in classifica. I granata in quest'occasione recuperano due punti alla Fiorentina, che a Salerno pareggia in rimonta (3-3). Devono ancora giocare le altre avversarie del Toro come il Sassuolo (contro la Lazio), il Monza (contro la Roma), il Bologna (contro l'Empoli) e l'Udinese (contro il Napoli). La Sampdoria rimane invece sempre in ultima posizione con 17 punti raccolti in 33 partite.