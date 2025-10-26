Serie A, la classifica: il Toro batte il Genoa e sale all’undicesimo posto

Oggi, domenica 26 ottobre, è proseguita l’ottava giornata di Serie A. Ad aprire il programma è stato il lunch match Torino-Genoa. La squadra di Baroni, prima della partita, occupava la quattordicesima posizione in classifica, mentre il Genoa si trovava sul fondo, alla ricerca della prima vittoria stagionale. Dopo un inizio difficile e lo svantaggio iniziale, il Torino è riuscito a scuotersi nel secondo tempo, completando una rimonta che è valsa la vittoria e i tre punti. Decisivi l’autogol di Sabelli, propiziato dal cross di Pedersen, e la rete di Maripan per il 2-1 finale. Altrettanto importante è stato Paleari, protagonista con alcune parate nel recupero. Con questo successo, i granata salgono all’undicesimo posto, mentre il Genoa resta sul fondo della classifica. Nella giornata di oggi ci saranno anche i match Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari alle 15:00, poi alle 18:00 si affronteranno Fiorentina e Bologna. Infine, scontro tra Lazio e Juventus alle 20:45, che concluderà la giornata.