Serie A, la classifica: il Toro crolla al quattordicesimo posto a 4 punti

Arriva un'altra sconfitta per il Torino nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026. I granata, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l'Atalanta, non vanno oltre il 2-1 in casa del Parma: decisiva la doppietta di Pellegrino. Inutile il gran gol di Ngonge al 50' della ripresa che aveva riportato in parità la sfida al Tardini. Al triplice fischio, dunque, il Torino rimane fermo a 4 punti e momentaneamente al quattordicesimo posto in classifica. Il Parma, invece, con la vittoria di oggi sui granata sale a 5 punti in classifica scavalcando proprio i granata.
