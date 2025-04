Serie A, la classifica: il Toro vede il decimo posto dopo il ko dell’Udinese

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo l'anticipo del venerdì sera valida per la 31^ giornata

L’anticipo del venerdì sera della 31ª giornata di Serie A 2024-2025 si è concluso con la vittoria del Genoa per 1-0 sull’Udinese. Decisiva la rete di Zanoli, che ha permesso alla squadra guidata da Patrick Vieira di conquistare tre punti preziosi e salire a quota 38 in classifica. Una sconfitta che potrebbe favorire il Torino: i granata, undicesimi con 39 punti, con lo stop dei friulani hanno ora la possibilità di agganciare il decimo posto, occupato proprio dall'Udinese a 40, o di prendersi il decimo posto solitario in caso di vittoria con il Verona.