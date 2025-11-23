Serie A, la classifica: la Cremonese non stacca il Torino, il Parma accorcia

Domenica di Serie A che vede in programma quattro gare, l'ultima il derby di Milano, tra Inter e Milan. Ad aprire la giornata, alle 12:30, il lungh match tra gialloblù: sul campo del Bentegodi si gioca Hellas Verona-Parma. A segno per i padroni di casa va Giovane, che non può niente, però, contro la doppietta di Pellegrino. Così il Verona resta ultimo a 6 punti con la Fiorentina, mentre il Parma accorcia in avanti e raggiunge quota 11 punti, al quattordicesimo posto con il Cagliari. Alle 15:00, poi, è il turno della Cremonese: la formazione di Davide Nicola ospita sul campo del Giovanni Zini la Roma di Gasperini. Una partita a senso unico: Folino al terzo di recupero firma il gol della bandiera, ma si arrende la formazione lombarda alle reti di Soulé, Ferguson e Wesley. 1-3 per la Cremonese che rimane quindi a 14 punti con il Torino in undicesima posizione, mentre i capitolini volano in prima posizione a 27 punti, momentaneamente in solitaria: c'è attesa per il risultato dell'Inter, che vincendo contro i cugini rossoneri potranno agganciare i giallorossi.