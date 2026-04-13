Si chiude la 32esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Alle 20.45 è andato in scena il monday night di giornata: Fiorentina-Lazio. Al Franchi sono i viola ad uscire vincitori. Termina 1-0 a Firenze. Decisivo il gol realizzato nel primo tempo da Robin Gosens. I biancocelesti escono sconfitti dal'Artemio Franchi grazie alle grandi parate di De Gea e il colpo di testa decisivo del difensore tedesco che sovrasta Manuel Lazzari e beffa Motta. Tre punti fondamentali per la squadra di Paolo Vanoli che con questa vittoria allunga a +8 dalla zona retrocessione (35 punti) e dal terzultimo posto occupato dal Lecce (27 punti come la Cremonese diciassettesima). La Lazio di Maurizio Sarri, invece, torna a perdere in trasferta, dopo il match all'Olimpico Grande Torino contro la squadra di D'Aversa, e rimane ferma al nono posto a 44 punti.