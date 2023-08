Serie A, la classifica: la Fiorentina dilaga col Genoa, Monza ko a Milano

La stagione 2023/2024 di Serie A è finalmente iniziata e ha già dato i suoi primi verdetti. Questo sabato 19 agosto si sono giocate 4 partite e 4 sono state anche le squadre ad uscire con 3 punti. Alle 18:30 hanno aperto le danze Empoli e Verona, partita che ha visto i gialloblù imporsi fuori casa con un risultato di 1-0 e Frosinone-Napoli, i partenopei, dopo lo spavento iniziale si sono imposti per 3-1 con una doppietta del loro bomber Victor Osimhen. Alle 20:45 sono sono scese in campo altre 4 squadre: Genoa e Fiorentina, con i viola che hanno dominato a Marassi, vincendo per 4-1 e Inter e Monza, che ha visto i nerazzurri superare per 2-0 i brianzoli grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.

La classifica dopo i primi 4 match di Serie A

In questo sabato di agosto la classifica della serie A ha ripreso vita e le squadre che sono scese in campo iniziano a macinare o a lasciare per strada i primi punti. La Fiorentina, dopo una grande prova è ora i testa alla classifica con una differenza reti in positivo di 3, a seguire Napoli e inter al secondo e al terzo posto con un più 2 di differenza reti e infine il Verona al 4 posto con un solo gol fato e zero subiti. In ordine Empoli, Frosinone, Monza e Genoa occupano invece gli ultimi 4 posti della classifica. Nessun pareggio dunque in questo inizio di stagione, risultato analogo fu l'anno precedente, anzi nella passata stagione, alla prima giornata, non ci fu un pareggio in nessuna delle 10 gare disputate, e chissà che possa essere così anche in questa nuova annata di Serie A