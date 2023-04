Serie A, la classifica: la Fiorentina pareggia e ritorna a +3 sul Toro

Fiorentina-Atalanta è il posticipo che ha concluso la 30^ giornata di questa Serie A Tim 2022/2023: allo Stadio Artemio Franchi, i viola non sono andati oltre l’1-1, conquistando così un solo punto che consente loro di confermare il 9^ posto in classifica. Postazione che vanta di 3 punti in più rispetto al Torino di Ivan Juric, che ieri - domenica 16 aprile - ha pareggiato 1-1 con la Salernitana. La zona Europa, comunque, rimane un obiettivo per fine stagione, e al momento entrambe le squadre stanno concorrendo. L’Atalanta, invece, mantiene il suo 6^ posto.