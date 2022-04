Serie A, la classifica: la Fiorentina vince e si porta a -1 dalla zona Europa

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite di questa domenica in cui si gioca il 31° turno

Federico De Milano

La domenica, in cui si gioca il 31° turno di Serie A, si è aperta alle 12:30 con la vittoria della Fiorentina che ha sconfitto 1-0 l'Empoli. La formazione viola porta a casa tre punti grazie alla rete di Gonzalez e riesce a salire a quota 50 punti, uno solo in meno dell'Atalanta settima, ovvero l'ultimo posto utile per disputare le coppe europee la prossima stagione. L'Empoli invece rimane fermo al dodicesimo posto con 33 punti, 5 in meno del Torino.

Alle 15 il Napoli ha vinto 1-3 in casa dell'Atalanta confermando le proprie ambizioni per lo Scudetto e agganciando il Milan in testa a 66 punti. I rossoneri però devono ancora giocare e scenderanno in campo domani sera contro il Bologna. La Dea con questa sconfitta rischia di perdere terreno in chiave lotta per l'Europa dato che ora si trova solo un punto sopra la Fiorentina.

Sempre alle ore 15 c'è stata la sonora vittoria dell'Udinese che ha surclassato 5-1 il Cagliari. Il trascinatore per la formazione friulana è stato Beto che ha realizzato una tripletta. I bianconeri con questa vittoria si portano lontani dalla zona retrocessione salendo a quota 33 punti. La squadra sarda invece non riesce ad ottenere punti utili per salvarsi e rimane ferma in 17^ posizione con 25 lunghezze.