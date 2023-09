Serie A, la classifica: la Juventus vince lo scontro diretto col Lecce, Toro 7°

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo l'anticipo infrasettimanale del martedì in cui si gioca il sesto turno

Nella serata di oggi, martedì 26 settembre, è iniziata la sesta giornata di Serie A che si disputa nei giorni infrasettimanali. Ad aprire il turno è stato lo scontro diretto tra Juventus e Lecce vinto 1-0 dai bianconeri. In attesa delle gare di mercoledì e giovedì, la squadra di Allegri sale così momentaneamente al secondo posto in classifica con 13 punti. Il Lecce invece viene scavalcato proprio dalla Juventus e scivola al quarto posto con 11 lunghezze. Il Torino si trova in settima posizione a quota 8 assieme a Napoli e Frosinone. Domani i granata saranno impegnati sul campo della Lazio alla ricerca di punti preziosi per continuare a lottare in queste zone della classifica.