Serie A, la classifica: la Lazio batte il Sassuolo, Torino sempre a +6 dalla zona calda

Come cambia la classifica dopo gli ultimi incontri della 28° giornata di Serie A
Eugenio Gammarino
Eugenio Gammarino 

Ultimo giorno per il 28° turno di Serie A che nel posticipo di questo lunedì 9 marzo vede una sola sfida: il monday night Lazio Sassuolo. Nel match in programma allo stadio Olimpico di Roma alle alle 20.45 sono i biancocelesti ad uscirne vincitori. La squadra di Sarri si impone 2-1 sui neroverdi. In gol Maldini e Laurientè rispettivamente al 2' e al 35' del primo tempo e la rete realizzato a tempo scaduto nella ripresa di Adam Marusic che regala i tre punti ai capitolini. Con la vittoria di questa sera la Lazio sale a 37 punti al decimo posto in classifica ad un punto proprio dala squadra di Grosso che rimane fermo al nono posto a 38 punti.

