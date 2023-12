Serie A, la classifica: la Lazio pareggia a Verona, il Toro può superarla

Il sabato di Serie A si apre con un pareggio al Bentegodi: finisce 1-1 la partita tra Verona e Lazio. La formazione ospite si porta in vantaggio nel primo tempo grazie a Zaccagni, che mette a segno il gol dell'ex. I gialloblù, però, pareggiano i conti nella seconda frazione di gioco, grazie alla rete realizzata da Henry e chiudono la partita in dieci uomini, per doppio giallo a Duda. Un punto a testa che consente al Verona di agganciare momentaneamente l'Empoli in quartultima posizione (impegnato lunedì contro il Lecce) e alla Lazio di andare in solitaria all'ottavo posto della classifica di Serie A, in attesa dell'Atalanta (impegnata alle 18 contro il Milan) a -1, del Torino (impegnato domani contro il Frosinone) a -2 e del Monza e del Frosinone a -3 (entrambe impegnate domani). I granata di Ivan Juric, dunque, in caso di vittoria scavalcherebbero la Lazio di Maurizio Sarri.