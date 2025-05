Serie A, la classifica: la Roma perde con l’Atalanta e non supera la Juventus

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite in posticipo al lunedì per la 36^ giornata

Sono due i posticipi del lunedì che mettono la parola fine sulla 36^ giornata del campionato di Serie A. Nel pomeriggio si è giocata Venezia-Fiorentina che ha visto la vittoria dei lagunari per 2-1: la squadra di Eusebio Di Francesco tenta così uno scatto salvezza mettendosi in tasca tre punti che possono essere determinanti nella lotta per evitare la retrocessione. Al momento il Venezia è infatti salvo con 29 punti mentre sarebbero condannati l'Empoli e il Lecce, entrambi a quota 28: gli ultimi 180 minuti saranno davvero aperte a tutto in queste zone molto calde della classifica. In serata è poi arrivata la vittoria per 2-1 anche dell'Atalanta che ha così fermato la lunga striscia di risultati utili consecutivi della Roma. I nerazzurri si confermano al terzo posto con 71 punti mentre i giallorossi frenano e rimangono sesti a quota 63. Anche per la lotta Europa sarà tutto da definire nelle ultime due giornate.