Serie A, la classifica: la Roma vince a Empoli e va a +3 dal Torino

Come cambiano gli equilibri in classifica al lunedì del sesto turno di campionato

La sesta giornata del campionato di Serie A termina con Empoli-Roma 1-2. Tre punti per i giallorossi che salgono a quota 13, pari con l'Udinese. Al contrario, resta ferma a 4 punti la formazione toscana. Una vittoria che porta la squadra di José Mourinho a +3 dal Torino di Ivan Juric, uscito sconfitto a San Siro contro l'Inter sul finale, fermo a quota 10. I tre punti sono arrivati grazie alle reti di Dybala e Abraham. Non è bastato invece il gol del momentaneo 1-1 di Bandinelli per regalare almeno un punto alla formazione di casa. In questo 1-2 si registra anche un rigore sbagliato da Lorenzo Pellegrini, calciato sei minuti dopo la seconda rete giallorossa, e un rosso ad Akpa Akpro dell'Empoli nel finale.