Serie A, la classifica: l’Inter non sbaglia e supera il Cagliari

Monday night: l'Inter supera la prova Cagliari e torna a Milano dalla Sardegna con tre punti in tasca. Dumfries apre i conti e Lautaro li chiude, per il resto i rossoblù ci hanno provato più volte ma invano. Bel test per Inzaghi: la coppia Thuram-Lautaro sta ingranando. Il Cagliari dimostra ancora una volta di essere una squadra ben messa in campo e che può dire la propria in questo campionato, a testa alta contro qualunque avversario e in ogni stadio.