Ultima giornata di Serie A che per qualcuno può ancora avere un peso importante: la trentottesima vede coinvolte le squadre in lotta per un posto in Europa e, sul fronte opposto, Cremonese e Lecce impegnate nella corsa salvezza. Il Torino ha invece chiuso il campionato già da settimane, avendo raggiunto la salvezza e non avendo più obiettivi di classifica. Resta però un dettaglio da considerare: nell’ultima giornata i granata affrontano una squadra ancora in piena corsa per la Champions League, la Juventus.

Bologna-Inter 3-3

Dopo Fiorentina-Atalatanta, sono andati in scena gli altri anticipi di giornata. La prima delle gare del sabato si apre con il rocambolesco Bologna-Inter 3-3 delle 18.00. Al Dall'Ara i rossoblù vanno in svantaggio dopo il gol di Dimarco ma in pochi minuti pareggiano con Bernardeschi e poi vanno in vantaggio con Pobega. Ad inizio ripresa l'autogol di Zielinski porta il risultato sul 3-1 ma Esposito e Diouf regalano il secondo pareggio consecutivo all'Inter che certifica la prima posizione a 87 punti. La squadra di Italiano, invece, chiude all'ottavo posto a 56 punti.

Lazio-Pisa 2-1

Alle 20.45, invece, allo stadio Olimpico di Roma è andato in scena il saturday night Lazio-Pisa. Dopo l'iniziale vantaggio dei nerazzurri siglato da Moreo, i biancocelesti in due minuti prima pareggiano con Dele-Bashiru e poi passano in vantaggio con Pedro. Rispresa fiacca da ambo i lati che regalano un match poco avvincente. I ragazzi di Sarri tornano alla vittoria dopo la sconfitta nel derby e chiudono il campionato al nono posto a 54 punti, mentre il Pisa saluta la Serie A all'ultimo posto a 18 punti.