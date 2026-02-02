Serie A, la classifica: l’Udinese batte la Roma e consolida la salvezza

È un monday night che sorride all'Udinese. Nel posticipo della 23/a giornata di serie A i friulani vincono grazie ad una rete di Ekkelenkamp su punizione deviata in barriera da Mallen che spiazza il portiere giallorosso Svilar. La firma dell'olandese consolida la salvezza per l'Udinese, che ora guarda anche l'Atalanta in classifica.
In classifica la Roma resta quinta, con 43 punti, mentre l'Udinese sale a 32, agganciando la Lazio.
Dopo un primo tempo terminato senza reti, nella ripresa l'Udinese la sblocca all'inizio della ripresa. Nonostante i ripetuti attacchi della Roma che nel finale si vede annullare per fuorigioco una rete di Cristante, la partita la vincono i bianconeri friuliani, anche grazie ad una grande parata di Okoye nel finale che nega il pari alla Roma. In classifica la Roma resta quinta, con 43 punti, mentre l'Udinese sale a 32, agganciando la Lazio.
