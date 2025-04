Serie A, la classifica: l’Udinese pareggia e il Torino ringrazia

L'Udinese ferma la corsa europea del Bologna. Alla dacia Arena di Friuli i rossoblù non vanno oltre lo 0-0. Un risultato che aiuta il Torino. I friulani infatti avevano tre punti di distanza dai granata, che ieri hanno perso contro il Napoli al Maradona per 2-0 a causa della doppietta di McTominay. L'Udinese, in caso di vittoria, avrebbe riagguantato a pari punti i piemontesi. Friulani ora a 41 punti, a due distanze dal Torino. I granata restano decimi in classifica.