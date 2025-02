Serie A, la classifica: l’Udinese si allontana a +8, il Lecce resta dietro

Come cambiano le posizioni in campionato in seguito all'anticipo del venerdì sera

Venerdì 21 febbraio, dà il via alla ventiseiesima giornata di Serie A l'anticipo delle 20:45: Lecce-Udinese. Al Via del Mare i padroni di casa, allenati da Giampaolo, nonostante una partita combattuta, non riescono a trattenere gli attacchi dell'Udinese di Runjaic, che vince di misura. A decidere la sfida il gol su rigore di Lucca, che ha lasciato non poche polemiche all'interno della squadra: i compagni avrebbero voluto che Lucca lasciasse il rigore a Thauvin, ma il numero 17 non l'ha fatto, ed è uscito dal campo al 36'. Con questa vittoria i bianconeri staccano ulteriormente Genoa e Torino, andando a quota 36 punti, +8 dai granata. Dall'altra parte il Lecce rimane tredicesimo, alla pari di Como e Cagliari, a quota 25 punti, non riuscendo a raggiungere i granata, che rimangono a +3, in attesa di giocare domani contro il Milan.