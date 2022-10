Serie A, la classifica: l’Udinese vince e si porta in terza posizione

L'ottava giornata di Serie A si è conclusa questa sera con il posticipo del lunedì nel quale si sono affrontate Verona e Udinese. Ad avere la meglio è stata la formazione friulana che ha sconfitto 1-2 i padroni di casa e ha così guadagnato 3 punti. Un successo che lancia ancora più in alto un'Udinese che si sta confermando sempre di più come la sorpresa di questo campionato. I bianconeri salgono così al terzo posto in classifica con 19 punti, solo una lunghezza in meno delle capoliste Napoli e Atalanta. Il Verona invece rimane fermo a quota 5, un punteggio che vale il terzultimo posto in classifica per la formazione gialloblù.