Serie A, la classifica: Napoli ancora a punteggio pieno, Toro nella parte destra

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A al termine delle partite giocate in questo 7° turno

La domenica di Serie A si è aperta con il sorprendente successo del Bologna contro la Lazio. I felsinei si sono imposti con un netto 3-0 ai danni dei biancocelesti. Questa vittoria lancia in classifica il Bologna che raggiunge gli 11 punti, al pari della Lazio, trovandosi così in piena lotta per un piazzamento che a fine stagione garantirebbe la qualificazione alle coppe europee.