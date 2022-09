Serie A, la classifica: Napoli e Milan in vetta, cadono Lazio e Inter

Quinta giornata di Serie A, arrivano i primi verdetti. Ad aprire le danze è stata la Juventus, impegnata nella sfida al Franchi contro la Fiorentina. Nessuna delle due contendenti ha la meglio: al vantaggio di Milik risponde Kouame in contropiede, 1-1 finale. In questo modo per i bianconeri sfuma la testa momentanea della classifica, la Viola raccoglie invece il terzo pari in cinque gare. Attesissimo, il derby di Milano, in cui è in palio nuovamente la testa provvisoria della graduatoria. E' finito 3-2, con i rossoneri campioni d'Italia a festeggiare i tre punti grazie alla doppietta di uno scatenato Leao e alla rete di Giroud; nulla sono valse le reti di Brozovic e Dzeko. Nel match delle 20.45, il Napoli ha battuto la Lazio in rimonta: Zaccagni apre le marcature, poi Kvaratskhelia e Osimhen timbrano il 2-1 finale. I partenopei raggiungono così il Milan di Pioli in vetta a quota 11 punti.