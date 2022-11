Serie A, la classifica: Napoli primo a +11, Bologna a -1 dal Toro

Sono 3 le partite che sono state giocate quest'oggi, sabato 12 novembre: alle 15, il Napoli di Spalletti ha battuto per 3-2 l'Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona, mentre alle 18:00 la Sampdoria ha ospitato il Lecce, perdendo però per 2-0. Alle 20:45, invece, il Bologna ha ospitato al Dall'Ara il Sassuolo, con i rossoblù che hanno vinto per 3-0 sui neroverdi. In classifica, dunque, il Napoli ha distaccato la seconda in classifica - quest'ultima con una partita in meno - di 11 punti, mentre il Bologna è salito a quota 19, a soltanto un punto dal Torino - quest'ultimo attualmente al 9^ posto con una partita in meno.