Dopo l'anticipo di ieri fra Roma e Pisa, continua la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Negli anticipi delle 15.00 arriva la seconda vittoria consecutiva per il Torino. La squadra di D'Aversa si impone 2-1 contro l'Hellas Verona di Paolo Sammrco nella sfida casalinga allo stadio Olimpico Grande Torino. In gol di Simeone nel primo tempo e Casadei ad inizio ripresa regalano tre punti importantissimi per la classifica. Dopo questa vittoria i granata consolidano il dodicesimo posto allungano a +12 dalla zona retrocessione a 39 punti. Gli scaligeri, invece, sono sempre ultimi in classifica a pari punti con il Pisa (18) e ormai la matematica retrocessione in Serie B è ad un passo. Nell'altro match delle 15.00, invece, il Cagliari si è imposto di misura contro la Cremonese di Giampaolo. La squadra di Pisacane si è aggiudicata il match grazie all'1-0 siglato da Sebastiano Esposito al 63' della ripresa. La squadra sarda può tirare un sospiro di sollievo allungando a +6 dalla zona retrocessione mentre i grigiorossi, al terzultimo posto a 27 punti, attendono il risultato del Lecce.