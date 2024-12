Serie A, la classifica: perdono Monza e Cagliari, Toro ancora a +5 sulla zona rossa

Nell’apertura alla 18^ giornata Serie A il Genoa di Vieira si rilancia in classifica con un’importante vittoria contro l'Empoli, portandosi a quota 19 punti e piazzandosi al tredicesimo posto. Un successo che consente ai rossoblu di rimanere in piena corsa per la salvezza, agganciando in classifica anche Empoli, Torino e Roma. Giallorossi e granata devono però ancora scendere in campo: il Torino sarà impegnato domani, domenica 29 dicembre alle 12:30 contro l’Udinese. Anche il Parma, nel frattempo, compie un passo avanti, salendo a 18 punti grazie al successo sul Monza, che scivola sempre più nelle zone basse della classifica. Il Cagliari, invece, non riesce a risollevarsi e incassa una nuova sconfitta casalinga contro l’Inter, restando intrappolato in piena zona retrocessione.