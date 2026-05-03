Alla quinta gara fin qui disputata della 35a giornata di Serie A, il conto degli 0-0 è salito a tre. Dopo Como-Napoli e Atalanta-Genoa di ieri, oggi ha aperto la domenica di Serie A Bologna-Cagliari. . I sardi sfiorano subito il gol, annullato per fuorigioco di Deiola, poi si profila una gara lenta e spezzettata, con poche occasioni. Deiola spreca una grande chance poi al 17', mentre Bernardeschi impegna Caprile al 26'. Nel finale di tempo ci provano poi anche Esposito e Sulemana, senza però avere successo.

Nella ripresa il Bologna si rende pericoloso con Moro e Castro con Caprile attento, mentre il Cagliari crea l'occasione migliore all'80', ma Zé Pedro la calcia alta. Al triplice fischio, è un altro match concluso a reti bianche. La squadra di Pisacane sale a 37 ma non è ancora aritmeticamente salva, mentre quella di Italiano sale a 49 all'ottavo posto. In campo, nelle prossime ore, Sassuolo-Milan (ore 15), Juventus-Verona (ore 18) e Inter-Parma (20.45). Domani chiudono la giornata Cremonese-Lazio (18.30) e Roma-Fiorentina (20.45).