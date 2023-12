Serie A, la classifica: rimangono indietro Lazio e Monza

Si conclude anche questa domenica di Serie A e la 16° giornata va verso il termine, in attesa solo di Atalanta-Salernitana che si giocherà domani. Oggi sono andati in scena 5 match: per cominciare Milan-Monza a San Siro, con i padroni di casa che hanno dominato il match vincendo 3 a 0, sorride il Toro che si porta a +2 dai brianzoli. Alle 15 sono scese in campo Udinese contro Sassuolo, terminata 2-2 e Fiorentina contro Verona, che ha visto i viola trionfare per 1-0 e allungare a + 4 dai granata. Alle 18:00 c'è stato lo scontro champions tra Bologna e Roma, con i ragazzi di Thiago Motta che vincono 2-0 e volano ad un meritatissimo quarto posto. Infine alle 20:45 L'inter ha battuto la Lazio a Roma per 2-0, i nerazzurri allungano a +4 dalla Juve seconda e lasciano la squadra di Sarri ferma al decimo posto, a meno due dal Torino.