Serie A, la classifica: Sassuolo in B. L’Empoli di Nicola si gioca tutto alla fine

In attesa dei due posticipi del lunedì che completeranno questo 37° ed ultimo turno, quest'oggi si sono giocate cinque partite di Serie A. Molto interessate oggi sono state le squadre che lottano per non retrocedere perché è arrivata la matematica salvezza per il Cagliari che ha vinto 0-2 sul campo del Sassuolo costringendo i neroverdi alla retrocessione in Serie B. Il Frosinone porta a casa tre punti preziosi dopo aver battuto 0-1 il Monza sul suo campo, ora i ciociari sono a 35 punti, due in più dell'Empoli che a Udine ha raccolto un 1-1. La squadra dell'ex tecnico del Toro, Davide Nicola, nell'ultimo turno ospiterà la Roma e dovrà far punti per evitare la retrocessione. I friulani invece con questo punto odierno sono a quota 34, uno in più dei toscani. La 38^ giornata vedrà inoltre fronteggiarsi proprio il Frosinone e l'Udinese.